Fabio Jakobsen zet "kers op de taart" in Denemarken en bezorgt Soudal Quick-Step weer nieuw mijlpaal

Fabio Jakobsen heeft vrijdag zijn tweede ritzege gepakt in de Ronde van Denemarken. Het was meteen een mijlpaal voor Soudal Quick-Step dit seizoen.

Jakobsen wachtte vrijdag in de sprint geduldig af en nestelde zich in het wiel van Jenson Plowright (Alpecin-Deceuninck), die het wiel van zijn lead-out Ramon Sinkeldam even kwijt was/ Jakobsen kwam dan uit het wiel van Plowright en pakte zijn tweede in Denemarken.

"Ik ben blij met mijn twee zeges deze week. Die waren niet mogelijk geweest zonder de hulp van mijn ploeggenoten, ik wil ze dan ook bedanken voor hun ongelooflijke werk. Zo’n sterke ploeg rond je hebben, geeft heel veel vertrouwen. Dit is gewoon de kers op de taart", zei Jakobsen achteraf.

Kaap van 40 zeges bereikt

Zijn tweede zege in Denemarken maakt dat Soudal Quick-Step dit seizoen al 40 zeges telt. Vorig jaar sloot de ploeg af met 47 zeges, Jumbo-Visma deed even goed, UAE Team Emirates had met 48 zeges net ééntje meer.

Die twee ploegen doen ook dit jaar al beter dan de 40 zeges van Soudal Quick-Step. UAE Team Emirates staat momenteel op 46 zeges, Jumbo-Visma doet nog iets beter met 48 zeges.