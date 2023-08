Ilan Van Wilder kreeg bakken kritiek: "Ik was arrogant en een dikke nek"

Ilan Van Wilder vertrok eind 2021 bij DSM om de overstap te maken naar de ploeg van Patrick Lefevere. Harm Vanhoucke volgde zijn voorbeeld deze week.

De lijst met renners die voor het einde van het contract vertrokken bij Team DSM (nu Team dsm-firmenich) is stilaan eindeloos. Tom Dumoulin, Warren Barguil, Marc Hirschi, Marcel Kittel, Michael Matthews, Edward Theuns en Tiesj Benoot. Ze vertrokken allemaal bij de Nederlandse ploeg.

Ilan Van Wilder deed dus eind 2021 hetzelfde. Hij kreeg toen een heel wat kritiek, vooral in de Nederlandse pers, terwijl hij eigenlijk in een moeilijke periode zat. "Ik was arrogant en een dikke nek. Voor mezelf weet ik hoe het echt zat, maar ik wil er niet meer op terugkomen", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Dat nu ook Harm Vanhoucke midden in het seizoen en al na 8 maanden weer vertrekt bij de ploeg, daar wil Van Wilder liever niet veel dieper op ingaan. "De feiten die zich nu opnieuw afspelen, laat ik voor zich spreken", is Van Wilder toch wel duidelijk.