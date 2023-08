📷 🎥 Mathieu van der Poel zet zijn vestimentaire traditie verder, Lotte Kopecky neemt een andere keuze

Mathieu van der Poel heeft het criterium in Etten-Leur gereden. Zo was hij voor het eerst in zijn regenboogtrui te zien. Opvallend: opnieuw koos hij voor een witte broek.

De Profronde in Etten-Leur was het 1e optreden van Mathieu van der Poel in de regenboogtrui. De organisatie moest diep in de buidel tasten om de wereldkampioen naar Zuid-Nederland te halen. Van der Poel kwam op die manier ook vroeger uit vakantie.

Opvallend: van der Poel koos voor een witte broek. Meestal draagt de wereldkampioen een donkere broek, maar de Nederlander kiest steevast voor een wit exemplaar.

🌈⚪️ Mathieu van der Poel zet de wittebroektraditie lekker verder in Etten-Leur. pic.twitter.com/ag1fJ8aIfe — Maxim Goethals (@MaxGoethals) August 20, 2023

Lotte Kopecky was ook in Etten-Leur. Ook voor haar was het haar 1e optreden in de regenboogtrui. Zij volgde de meeste van haar voorgangers en verscheen in een donkere broek.