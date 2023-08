🎥 Lotto Dstny zegeviert ook in de Egmont Cycling Race na een prangende sprint

Na zijn 3e plaats in de Druivenkoers heeft Jasper De Buyst de Egmont Cycling Race gewonnen. In Zottegem won een spannende sprint van Alexander Kristoff.

Een dag na de Druivenkoers vond de Egmont Cycling Race, vroeger de GP Stad Zottegem, plaats. Onderweg waren er de beklimmingen van de Grotenbergstraat en de Hostellerie. Ook lagen er de kasseien van de Paddestraat, de Lange Munte en de Lippenhovenstraat.

De koers ontplofte al vroeg en een omvangrijke groep van zo'n 25 renners reed weg. Daarbij zaten onder Jasper De Buyst, Alexander Kristoff en Gianni Vermeersch.

In de finale reden 10 renners weg. De Buyst, Kristoff, Vermeersch, Arjen Livyns, Rasmus Tiller, Lionel Taminiaux, Jonas Rickaert en Mike Teunissen zaten mee in die kopgroep. Bij het begin van de slotronde hadden ze een geruststellende voorsprong. De winnaar zat dus in die groep.

Teunissen was zeer bedrijvig. Eerst ontsnapte hij met Livyns, Tiller en Vermeersch en vanuit dat groepje reed hij solo weg. De andere 9 kwamen weer samen en de ploegmaats reden voor hun sprinters. Zo werd Teunissen weer gegrepen.

Zo gingen we naar een sprint en het werd een spannende sprint. De Buyst zette al vroeg aan en Kristoff kwam langszij. Aan de streep wisten ze allebei niet wie de winnaar was. De finishfoto duidde De Buyst als winnaar aan.