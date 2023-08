Al zeker één grote, belangrijke concurrent minder voor Remco Evenepoel: "Ze hebben aanbeveling geaccepteerd"

Aan grote concurrenten geen gebrek voor Remco Evenepoel. Hij zal met tal van klinkende namen moeten afrekenen om de Vuelta een tweede keer op rij te winnen, maar Richard Carapaz hoort daar dan toch niet bij.

De Vuelta stond nochtans op het programma van de Ecuadoriaan van EF nadat hij bij een val in de eerste Tourrit een gebroken knieschijf opliep. Carapaz geraakt niet op tijd hersteld, verklapt arts José Reinhart nu aan radiozender La Red.

"Spierklachten vertraagden zijn herstel een beetje. Een ontsteking van de pees heeft er voor gezorgd dat het proces langer duurde", maakt de dokter duidelijk. "We hebben hem van dag tot dag opgevolgd met bijhorende tests. Richard zal niet in staat zijn om deel te nemen aan de Ronde van Spanje."

Daar bestaat niet de minste twijfel nog over. "Het nodige is gedaan, de aangegeven stappen zijn gevolgd, maar het komt niet tijdig in orde. We hebben met hem en zijn coach gesproken en ze hebben beiden de aanbeveling om niet deel te nemen geaccepteerd."