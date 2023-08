Mathieu van der Poel stipt aan wat absoluut één van de lastigste koersen is die hij ooit al gereden heeft

Als Mathieu van der Poel in topvorm steekt, kan hij vele koersen aan. Al zijn er ook al wel echt lastige wedstrijden geweest in de loop van zijn carrière.

Het behalen van de wereldtitel op de weg is uiteraard wat het meest tot de verbeelding spreekt. Dat deed Van der Poel in de Schotse hoofdstad, waar hij al een keertje tweede was op een ander kampioenschap. Van der Poel werd opnieuw op zijn wenken bediend, al was het technische aspect misschien wat te veel van het goede.

Dat geef de Nederlander zelf aan in een interview met Gear and Grit. "Op het EK in Glasgow reden we enkel op het stadscircuit, dan had je niet eens die aanloop daarnaartoe. Dat was één van de lastigste wedstrijden die ik al gereden heb", zegt Van der Poel over het Europees Kampioenschap van 2018.

UITDAGEND WK-PARCOURS

Het kan niet anders of het WK van 2023 moest daar niet veel voor onder doen. "Als je na het WK de tijdsverschillen zag en de gelaatsuitdrukkingen van iedereen, weet je dat het een uitdagend parcours was. Wel een eerlijk parcours, maar je moet de benen hebben."