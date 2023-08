Primoz Roglic stuurt concurrentie nog eens stevige waarschuwing na generale repetitie voor de Vuelta

Primoz Roglic heeft vertrouwen opgedaan in de Ronde van Burgos. De Sloveen was ook de sterkste in de slotetappe en pakt ook het eindklassement mee.

Primoz Roglic rekende op de lastige slotklim van Lagunas de Neila af met Adam Yates en Aleksandr Vlasov. De Sloveen pakte zo zijn tweede ritzege in Burgos en won met Jumbo-Visma ook het ploegenklassement.

"Ondanks dat het opnieuw een warme dag was, voelde ik me goed. Als ploeg hadden we de etappe steeds onder controle. Uiteindelijk was het aan mij om nog een ultieme inspanning te leveren. Ik ben blij dat ik het op deze manier kon afmaken", zei Roglic achteraf.

"Het was goed om deze week wat wedstrijdkilometers in de benen te hebben richting de Vuelta. Ik kwam hierheen om nog dat tikkeltje beter te worden en ik denk dat dat gelukt is." De concurrentie voor de Vuelta is dus gewaarschuwd.

Ook ploegleider Marc Reef zag dat Roglic en Jumbo-Visma een goede generale repetitie afwerkten voor de Vuelta. "We winnen de ploegentijdrit, twee etappes en het eindklassement. Daar kunnen we alleen maar tevreden mee zijn."