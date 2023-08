Remco Evenepoel komt tot verschillend besluit dan menig ander renner en maakt duidelijk wat hij heeft overwogen

Remco Evenepoel is een man met een mening. Dat hij in vergelijking met andere renners een ander pad bewandelt, is daar een gevolg van.

In de podcast van Lanterne Rouge kwam een brede waaier aan onderwerpen aan bod, al ging het vooral over zijn contract en het feit of Soudal Quick-Step sterk genoeg is. Wat ook wel even belicht werd, is zijn woonplaats. In tegenstelling tot verschillende andere renners is Remco Evenepoel nog niet verhuisd naar Monaco.

Voor de wereldkampioen tijdrijden is ook een andere plek nog een optie. "Ik heb al overwogen om in Monaco of Andorra te gaan wonen. Daarom trok ik ook naar Andorra voor mijn hoogtestage. Ik kon zo de omgeving al wat verkennen", klinkt het.

ENKEL VOOR HOOGTESTAGES

Al is Evenepoel dus niet van plan om België te verlaten. Als hij zich een appartement in Andorra zou aanschaffen, zou dat zijn met het oog op bepaalde periodes in het jaar. "Ik ga me niet permanent in Andorra vestigen. Het zou enkel zijn om mijn hoogtestages nog beter te kunnen afwerken."