🎥 Na Van Aert en Philipsen kan nu ook Van Wilder de fakkel doorgeven na wat een onwaarschijnlijk tafereel blijft

Een nog altijd onwaarschijnlijk tafereel in de koers. Het overkwam Van Wilder dit jaar, Philipsen en Van Aert gingen hem ook al vooraf. Te vroeg juichen. Ook in de Ronde van de Toekomst is het nu gebeurd.

Het blijft frappant hoe vaak het maar blijft gebeuren in het wielrennen: renners die zich te vroeg zegezeker wanen. Iets meer voorbehoud in de Ronde van de Algarve bij Ilan Van Wilder en dan had hij misschien zijn eerste profzege daar geboekt ten koste van Magnus Cort.

Het gebeurt dus ook bij de profs, bij de grootste namen in de wielerwereld zelfs. Jasper Philipsen was de schlemiel in de vierde rit in de Tour de France 2022. In de Dauphiné van dat jaar bezondigde Wout van Aert zich zelfs aan te vroeg juichen en ging David Gaudu met de overwinning aan de haal.

Looks like Riley Pickrell wins the second stage of Tour de l'Avenir. Polish fella celebrated a bit too early! #TourdelAvenir pic.twitter.com/DG4IJC9IZy — Eemeli (@LosBrolin) August 21, 2023

Dan er maar beter vroeg mee beginnen, denkt Radoslaw Fratczak. De Pool dacht in de tweede rit in de Ronde van de Toekomst op weg te zijn naar winst, maar werd in de sprint nog gevloerd door de Canadees Riley Pickrell. Een belangrijke les voor alle jonge talenten die daar aan de slag zijn. De Belg Vlad Van Mechelen werd knap vijfde.