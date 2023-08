Grappen bij INEOS over maar vooral heel veel lof voor De Plus: "Binnenkort single" en "Misschien wel beter dan ooit!"

Laurens De Plus is bij INEOS een graag geziene gast geworden. Als onze landgenoot binnenkort weer bergen werk verzet in de Vuelta, zal dat zijn status in de ploeg alleen maar ten goede komen.

In de podcast Watts Occurring hebben Geraint Thomas en Luke Rowe het over de rollen voor hun ploegmaats in de Vuelta. Ook Laurens De Plus komt aan bod. De Plusky, zoals de Britse jongens in de ploeg hem noemen. "Nog zo'n jongen die goud waard is", blaast Rowe meteen de loftrompet voor de Belg.

"Hij kan ook een rit winnen. Hij is behoorlijk veelzijdig. Een uitstekende toevoeging aan de ploeg. We hebben gezien hoe goed hij was in de Giro. Na enkele moeilijke jaren heeft hij teruggeslagen en is hij weer zo goed als tevoren. Misschien is hij wel beter dan ooit! Hij zal geweldig van waarde zijn voor jou", richt Rowe zich tot Thomas.

© photonews

De klassementsman staat er ook bij stil dat Laurens De Plus net als Thymen Arensman er zo'n tien weken hoogtestage heeft opzitten. "Dat is waanzin", klinkt het. Het betekent ook: veel weg zijn van huis. Rowe vraagt zich af: "Zijn zij single toevallig?" Thomas antwoordt al grappend: "Neen, ik denk wel dat ze dat binnenkort zullen zijn".