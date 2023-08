Meer dan enkel het vanzelfsprekende: waarom Soudal Quick-Step zich sterk maakt dat er juiste mix is rond Evenepoel

Er is al veel gezegd en geschreven over de sterkte van Soudal Quick-Step om uit Evenepoel het beste te kunnen halen. Als het gaat over een koers als de Vuelta, is de ploeg ervan overtuigd dat het de juiste mix heeft.

Dat valt alleszins af te leiden uit de commentaren van Klaas Lodewyck. De ploegleider heeft zich op de site van Soudal Quick-Step uitgelaten over de selectie voor de Vuelta. "We hebben een goed uitgebalanceerde ploeg voor de laatste grote ronde van het jaar." Lodewyck legt uit wat hij hiermee precies bedoelt. "Onze ploeg bestaat uit sterke jongens voor de beklimmingen, maar ook uit renners die Remco kunnen beschermen op het vlakke en hem in een goede positie kunnen brengen voorafgaand aan de beklimmingen." © photonews Op welke manier zien ze bij Soudal Quick-Step de Vuelta het liefst evolueren? "We hopen op een goede start in Barcelona, daarna nemen we het dag per dag en zien we wel hoe de dingen uitdraaien. Vooral aangezien we na de eerste paar etappes meer zulen weten over onze vorm en die van onze tegenstanders."