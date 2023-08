Nieuwe plannen van Mark Cavendish aangekondigd na stranden Tour-recorddroom, al is een ferme nuance op zijn plaats

Mark Cavendish en Eddy Merckx delen het recordaantal Tourritzeges met elkaar. Na zijn tweede plaats in Bordeaux dit jaar, leek de Brit rijp om alleen recordhouder te worden. Een dag later zat zijn Tour erop door een valpartij. Omdat Cavendish had aangekondigd dat dit zijn laatste jaar is, betekent dat in principe het einde van de recorddroom.

Bij zijn ploeg Astana Qazaqstan zouden ze hem proberen te overtuigen om zijn carrière alsnog met een jaar te verlengen. Eerst nog het beste maken van het seizoenseinde in 2023: de organisatie van de Ronde van Turkije had gemeld dat het hem verwacht.

Mark Cavendish, the record holder for stage wins in the history of the TUR, returns to Türkiye as honoured guest. Cav rose from the ashes in Türkiye two years ago with 4 stage wins and completed that journey with 4 wins in #TDF2021! #TUR2023