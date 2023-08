Volgende Belgische ploeg trekt met drie landgenoten en duidelijk doel naar Vuelta: ommekeer doet hoop oplaaien

De Belgische ploegen hebben bijna allemaal hun huiswerk voor de Vuelta af. Dat is nu alleszins ook het geval bij Intermarché-Circus-Wanty.

Bij Intermarché trekken ze naar de Vuelta met Rui Costa, Kobe Goossens, Rune Herregodts, Julius Johansen, Hugo Page, Rein Taaramäe, Gerben Thijssen, Boy van Poppel. Er zijn dus drie Belgen bij. Onder meer van hen wordt er wel één en ander verwacht. Intermarché-Circus-Wanty gaat op Spaanse bodem op zoek naar ritwinst.

"Met Rui Costa, Kobe Gossens, Rune Herregodts en Rein Taaramäe hebben we vier offensieve elementen die capabel zijn om onze ambitie in het middengebergte te realiseren", verkondigt sportdirecteur Pieter Vanspeybrouck. "Met Gerben Thijssen hebben we één van de snelste sprinters in het peloton. "

GEZONDHEIDSPROBLEMEN VOORBIJ

Intermarché heeft dus troeven op meerdere terreinen. Opvallend is ook dat het geloof uitgerekend in Kobe Goossens zo nadrukkelijk uitgesproken wordt. "Na een lange periode met gezondheidsproblemen produceert Kobe opnieuw veelbelovende prestaties op training."

Ook op de 25-jarige Rune Herregodts zullen ze de komende weken dus fel rekenen. "Rune heeft in de Dauphiné getoond dat hij in staat was om grote dingen te bereiken op het hoogste niveau."