Dirk De Wolf stelt Remco Evenepoel gerust voor de Vuelta: "Dat gaat helemaal niet beslissend zijn"

Remco Evenepoel kent zijn ploegmaats voor de Vuelta. Is die ploeg wel sterk genoeg voor de ploegentijdrit van de eerste dag?

Louis Vervaeke, Pieter Serry, Mattia Cattaneo, Andrea Bagioli, Casper Pedersen, Jan Hirt en James Knox moeten hun kopman Remco Evenepoel aan een tweede eindzege in de Vuelta helpen.

Die Vuelta start komende zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona van net geen 15 kilometer. Is de ploeg van Soudal Quick-Step wel goed genoeg om de schade in het klassement te beperken voor Evenepoel?

Volgens Dirk De Wolf zou dat wel moeten lukken. "Remco is wereldkampioen en met Mattia Cattaneo en Casper Pedersen heb je mannen die dat ook moeten kunnen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Twintig seconden tot een halve minuut verliezen ten opzichte van Jumbo-Visma zou volgens De Wolf niet zo erg zijn. "Remco heeft nadien nog een individuele tijdrit. En er komen nog zoveel bergritten aan. Die ploegentijdrit gaat helemaal niet beslissend zijn."