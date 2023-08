Lotto-Dstny zet ploegleider zonder pardon op straat, mogelijk ook gevolgen voor Ewan

De Australiër Allan Davis (43) is niet langer ploegleider bij het Belgische Lotto Dstny. Hij werd ook al thuis gelaten van de Tour na grensoverschrijdend gedrag op sociale media.

Davis kwam in 2022 bij de ploeg om de sprinters, en vooral zijn landgenoot Caleb Ewan, beter te ondersteunen. Maar Ewan haalde nooit meer echt zijn niveau en gaf op de grote afspraken meestal niet thuis.

Net voor de Tour kwam Davis in opspraak. Op X (vroeger Twitter, nvdr.) werd hij door een vrouw beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Davis had haar namelijk een foto in ontbloot bovenlijf gestuurd met daarbij de tekst dat hij zich verveelde en aan haar dacht.

Lotto Dstny benadrukte net voor de Tour dat het "om een persoonlijke zaak" ging en niets met de ploeg te maken had. Maar Davis werd wel thuis gelaten van de Tour en is nu ook aan de deur gezet, dat meldt HLN. Op de website van de UCI is de naam van Davis ook nergens meer te vinden bij de ploeg.

Wat met Caleb Ewan?

Caleb Ewan heeft natuurlijk niets met deze zaak te maken, maar het maakt zijn toekomst bij de ploeg wel nog wat onzekerder. Davis was zowat de persoonlijke ploegleider van Ewan en ook een vaste verzorger van Ewan stapte al op.

De relatie tussen Ewan en Lotto Dstny verzuurde tijdens de Tour. De Australiër gaf op en dat kon de ploegleiding niet smaken. Sindsdien reed Ewan geen koers meer, mede door de nakende geboorte van zijn zoon, maar of hij zijn contract tot eind 2024 zal uitdoen, is onzeker.