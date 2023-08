Van Wilder kopman in Duitsland bij Soudal Quick-Step, maar alweer opvallende afwezige

Ilan Van Wilder is een van de kopmannen bij Soudal Quick-Step voor de Ronde van Duitsland, die woensdag van start gaat. Mauri Vansevenant is er alweer niet bij.

Ilan Van Wilder (23) reed in tegenstelling tot zijn kopman Remco Evenepoel de Giro wel uit en werd er knap twaalfde. In de Ronde van Polen werd hij onlangs nog vierde. De Vuelta was voor Van Wilder te zwaar, vanaf woensdag rijdt hij dus de Ronde van Duitsland.

Daarnaast stuurt Soudal Quick-Step ook de Duitser Jannik Steimle, de Slowaak Martin Svrcek, de Zwitser Mauro Schmid, onlangs nog derde in de WK-wegrit bij de beloften in Glasgow en de Britse sprinter Ethan Vernon naar Duitsland.

"Ethan wordt onze man voor de vlakke ritten. Hij kan ook een sterke proloog rijden, dat toonde hij al in het verleden. In de strijd om het klassement rekenen we op Mauro en Ilan. Zij zullen gesteund worden door een sterk team. Ik verwacht een open wedstrijd. Het wordt heel leuk. We kijken er naar uit", zegt ploegleider Davide Bramati.

Geen Vansevenant

Net als in de selectie voor de Vuelta is er ook in Duitsland geen sprake van Mauri Vansevenant. Hij viel op 15 augustus in de eerste rit van de Ronde van Denemarken en gaf op. Hij liep enkel schaafwonden op, waardoor hij snel opnieuw aan de start van een koers werd verwacht. Het contract van Vansevenant loopt eind dit jaar ook af bij Soudal Quick-Step.