🎥 De Stier van Lescheret verlengt bij Lotto Dstny: "Samen de ambities waarmaken"

Arnaud De Lie blijft tot eind 2026 bij Lotto Dstny. Met zijn nieuwe verbintenis behoudt het Belgische team zijn goudhaantje. Samen willen ze verder aan zijn carrière werken en steeds beter worden.

Met Arnaud De Lie heeft Lotto Dstny een echt toptalent in eigen rangen. In zijn jaar als neoprof schoot hij meteen als een komeet naar boven en in zijn 2e jaar zette hij al nieuwe stappen met onder meer een 2e plaats in de Omloop Het Nieuwsblad.

Lotto Dstny verlengde daarom ook zijn contract met 3 jaar. Zo zal hij al zeker tot eind 2026 voor het Belgische team rijden. "Zijn contractverlenging was een prioriteit", stelde CEO Stéphane Heulot op de website van het team. "Met het nieuwe contract kunnen we nieuwe stappen zetten, zodat we zijn ambities kunnen waarmaken."

Wat die ambities zijn, is heel duidelijk. Hij wil een grote klassieker winnen. Voor hem maakt het niet uit welke dat is. Hij wil gewoon op het hoogste niveau competitief worden. In de WorldTour kan hij dit jaar voor het eerst nog een zege boeken. Eerst is er de Renewi Tour en nadien volgen de Canadese koersen in Québec en Montréal.