🎥 Opnieuw pech voor België in de Ronde van de Toekomst: "Mijn eigen fout"

In de Ronde van de Toekomst heeft België al wat pech gekend. Na een val speelden ze al 2 renners kwijt en tijdens de ploegentijdrit was er een val in de laatste bocht.

Na enkele valpartijen in de 1e ritten van de Ronde van de Toekomst speelde België al 2 renners kwijt. Jonathan Vervenne en Gil Gelders moesten opgeven en zo stond België slechts met 4 renners aan de start van de ploegentijdrit. België met het viertal Alec Segaert, William Junior Lecerf, Vlad Vanmechelen en Lars Craps perste er nog een sterke ploegentijdrit uit. Met 4 renners moesten ze finishen en ze werden op 31 seconden 3e. Al liep het wel bijna mis in de laatste bocht. Segaert kwam ten val en zijn ploegmaats konden hem nog maar net ontwijken. Nadien sloeg hij op X (voorheen Twitter) mea culpa: "Het was mijn eigen fout en ik had de bocht totaal fout ingeschat. Gelukkig geldt de tijd van de 3e man als er pech of een valpartij in de slotkilometer is." Slechts met 4 kunnen starten, maar ons toch volledig gesmeten🙃 Eigen fout, bocht volledig verkeerd ingeschat. Gelukkig telt tijd van 3e man indien pech/crash in laatste km. Zo nog 🥉🫡 https://t.co/iJkfw0kjc3 — Alec Segaert (@SegaertAlec) August 22, 2023