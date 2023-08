Een afscheid in mineur: afscheidnemende Franse chouchou moet in zijn laatste wedstrijd op eigen bodem opgeven

Thibaut Pinot heeft in de Tour Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine moeten opgeven. Hij kwam ten val tijdens de 2e rit.

Dit jaar is Thibaut Pinot aan zijn afscheidsseizoen bezig. In de Giro schitterde hij al door het bergklassement te winnen en ook in de Tour was hij zeer bedrijvig. Hij deed een paar keer een gooi naar de dagzege, maar raakte niet verder dan een 4e plaats en een 11e plaats in het eindklassement.

Na de Tour de France is het ultieme doel de Ronde van Lombardije. Pinot wil dat monument net als in 2018 nog eens winnen. Daarvoor rijdt hij onder meer de Tour Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine als voorbereiding.

Die koers is overigens zijn laatste koers op Franse bodem, maar het werd een afscheid in mineur. In de 2e etappe kwam Pinot ten val. Hij moest opgeven en zo eindigde zijn laatste Franse koers in de volgwagen. Nadien kwam de organisatie met een update. Pinot liep geen breuken op.