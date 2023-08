"Het is zoals met Mathieu van der Poel": José De Cauwer vergelijkt de situatie bij Lotto Dstny

Arnaud De Lie heeft zijn contract bij Lotto Dstny verlengd en dat juicht José De Cauwer toe. Hij vergelijkt het met de situatie waarin Mathieu van der Poel en het team van de gebroeders Roodhooft zich in bevonden.

"Bijtekenen was een verstandige keuze", stelde José De Cauwer over de contractverlenging van Arnaud De Lie bij Sporza. "Moest hij mijn zoon zijn, zou ik meteen 'ja' zeggen. Het is gewoon de perfecte match en beide partijen worden er beter van."

De Lie blijft wel bij een procontinentale ploeg. Was het niet beter dat hij naar een WorldTour-ploeg zou gegaan zijn? De Cauwer vindt van niet en maakte de vergelijking met de 1e profjaren van Mathieu van der Poel.

"Daarvan vroeg men zich destijds ook af wat van der Poel bij de gebroeders Roodhooft ging zoeken. Hij zou er volgens sommigen geen koers kunnen winnen, maar hij wint juist wel koersen. Hij hoefde niet naar INEOS Grenadiers", verduidelijkte De Cauwer. Van der Poel bleef bij de ploeg die tot een WorldTour-ploeg (Alpecin-Deceuninck) evolueerde.

De Cauwer ziet ook niet meteen alternatieven. "Zou hij daar meer kansen kregen of betere koersen rijden?", vroeg hij zich af. "Volgens mij wordt De Lie bij Lotto Dstny ook intensiever begeleid."