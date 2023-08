Remco Evenepoel doet net voor de Vuelta nog een goede zaak op de wereldranking

Remco Evenepoel is op de UCI-ranking weer naar de 2e plaats opgeschoven. Hij ging Wout Van Aert nipt voorbij.

Nog net voor de start van de Vuelta werd de UCI-ranking geüpdatet. Tadej Pogacar is nog steeds de afgetekende leider, maar achter hem waren er enkele verschuivingen.

Zo is Remco Evenepoel de nieuwe nummer 2 van de wereld. Hij kwam de afgelopen week niet in actie, maar profiteerde van het puntenverlies van Wout Van Aert. Zijn 2e plaats in de BEMER Cyclassics en de 320 punten die daarbij hoorden, vielen weg.

Ook Mads Pedersen schoof op. Dankzij zijn zeges in de Ronde van Denemarken en de BEMER Cyclassics sprong hij naar een 4e plaats. Jonas Vingegaard zakte zo naar plek 5. Jasper Philipsen staat ook nog steeds in de top 10, maar hij zakte naar plaats 8.

UCI-ranking individueel:

1. Tadej Pogacar: 7845,86 punten

2. Remco Evenepoel: 5225,21 punten

3. Wout Van Aert: 5122 punten

4. Mads Pedersen: 4865,14 punten

5. Jonas Vingegaard: 4702,57 punten

6. Mathieu van der Poel: 4104,67 punten

7. Adam Yates: 3962,43 punten

8. Jasper Philipsen: 3868 punten

9. Primoz Roglic: 3531,5 punten

10. Joao Almeida: 2995,5 punten

© photonews

Bij de ploegen zijn er in de top 10 geen verschuivingen. UAE is nog steeds de leider, gevolgd door Jumbo-Visma. Soudal Quick-Step staat nog steeds in de top 5, terwijl Alpecin-Deceuninck (8) en Lotto Dstny (10) ook nog altijd in de top 10 staan. Intermarché-Circus-Wanty blijft maar zakken en staat ondertussen 17e.