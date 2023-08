Wat met de toekomst van Caleb Ewan bij Lotto Dstny? "Beide partijen staan ervoor open"

Caleb Ewan heeft sinds de Tour de France nog steeds niet een wedstrijd gereden. Zijn situatie bij Lotto Dstny ligt nogal moeilijk en er is nog steeds onduidelijkheid over de toekomst.

Voor de Tour de France was er een positieve sfeer rond Caleb Ewan. Hij leek het plezier teruggevonden te hebben en met goede moed ging hij naar de Tour. Daar sprintte hij naar een 3e en 2e plaats, maar daarna begonnen de fysieke ongemakken. Uiteindelijk gaf hij op, nadat hij 2 ploegmaats op hem had laten wachten.

De ploeg was furieus en vond zijn opgave profonwaardig. Nadien gaf CEO Stéphane Heulot aan WielerFlits mee dat Ewan mocht vertrekken indien hij wou. Ondanks dat de Australiër nog een contract tot eind 2024 heeft.

Jason Bakker, de manager van Ewan, had een gesprek met Global Cycling Network (GCN). Daarin gaf hij net voor de start van de Vuelta een update over de situatie. Beide partijen zijn naar de verschillende opties aan het kijken. Het gaat van blijven tot in onderling overleg weggaan.

"Er is geen verandering, maar ik denk dat beide partijen openstaan voor verschillende opties. Zolang ze maar wederzijds werken", aldus Bakker bij GCN. Daarom willen we geen te snelle beslissingen nemen. Ik geloof oprecht dat Ewan en het team kunnen resetten als dat nodig is. Maar als er een beter scenario is , dan zullen we dat ook onderzoeken."