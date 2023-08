Winnaar Parijs-Roubaix voor beloften in het ziekenhuis opgenomen

Tijl De Decker heeft op training een ongeval gehad. Ook is hij naar het ziekenhuis afgevoerd.

Op training had Tijl De Decker een ongeval op training. Daarbij raakte hij ernstig gewond en is hij naar het ziekenhuis gebracht", zo bevestigde Lotto Dstny het nieuws over de beloftevolle renner.

Ook had zijn ploeg nog een boodschap voor de buitenwereld. "Gelieve de privacy van iedereen te respecteren en zijn vrienden en familie niet lastig te vallen", klonk het duidelijk.

De Decker rijdt voor de opleidingsploeg van Lotto Dstny en wordt vanaf 2024 prof. Eerder dit jaar won hij Parijs-Roubaix voor beloften.