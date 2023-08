Geraint Thomas twijfelt aan Remco Evenepoel voor de Vuelta en zegt ook waarom

Geraint Thomas wordt in de Vuelta een van de uitdagers van Remco Evenepoel. Maar toch twijfelt de Welshman nog aan de Belgische kampioen.

Geraint Thomas reed in de eerste negen dagen van de Giro tegen Remco Evenepoel, tot de toenmalige wereldkampioen uitviel met corona. Thomas vindt het dan ook moeilijk om Evenepoel in te schatten.

"Remco is een supersterke renner en hij is net als Jumbo-Visma de favoriet voor deze Vuelta. Ik ben benieuwd hoe hij het doet met een target op zijn rug", zegt Thomas bij In de Leiderstrui over het rugnummer één van Evenepoel.

Thomas twijfelt ook nog aan de kwaliteiten van Evenepoel in grote rondes. "Ik zeg niet dat hij slecht is in grote rondes, want hij won vorig jaar de Vuelta, maar hij was tot nu toe vooral top in de eendagskoersen, waar hij één dag all-in kon gaan. Maar ik verwacht hem hier desondanks supersterk."