Ilan Van Wilder leerde van zijn fouten op weg naar eerste profzege en spreekt ambities uit voor eindzege

Ilan Van Wilder heeft met zijn overwinning in de Ronde van Duitsland zijn eerste profzege te pakken. "Ik ben hier vooral heel blij mee", aldus Van Wilder.

In februari was Ilan Van Wilder al eens dicht bij zijn eerste profzege in de Ronde van de Algarve. Hij juichte toen echter te vroeg en Magnus Cort klopte hem nog op de streep. Maar in Duitsland was het dus wel raak.

"Dat was een heel grote teleurstelling", zei Van Wilder. Daarom wilde hij in Duitsland geen fouten maken en juichte hij pas toen hij zeker was. "Ik heb een heel goede sprint gereden. Eindelijk heb ik mijn eerste profzege beet, en daar ben ik enorm blij mee."

Van Wilder reed in de finale weg met Großschartner en Sivakov. "Ikzelf wilde niet meteen aanvallen, ik wou vooral aanvallen volgen. Maar toen Sivakov zijn bommetje dropte, wist ik dat ik mee moest zijn."

Door zijn overwinning neemt Van Wilder ook de leiderstrui over van zijn ploegmaat Ethan Vernon. "Ik was naar hier gekomen om een goed klassement te rijden. Dat ik nu aan de leiding sta is wel verrassend. We zitten hier met een sterke ploeg en in de spurten kunnen wij steeds terugvallen op Vernon."