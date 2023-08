Bij Lotto Dstny kwam het nieuws over Tijl De Decker hard binnen: "We kregen de keuze"

Vrijdagmiddag kwam het triestige nieuws dat Tijl De Decker overleed. Hij kon niet van zijn wonden, veroorzaakt door een trainingsongeval, herstellen. Zo is de wielerwereld na het overlijden van de winnaar van Parijs-Roubaix voor beloften opnieuw in rouw.

De ploegmaats van Tijl De Decker kregen het nog voor de start van de 3e etappe in de Renewi Tour te horen. Het nieuws sloeg in als een bom. "Iedereen zat met tranen in de ogen. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt", beschreef Florian Vermeersch de situatie bij Het Nieuwsblad.

Meteen nadat de rit op gang geschoten werd, werd het slechte nieuws aan de buitenwereld bekend gemaakt. Het peloton was weg, inclusief alle renners van Lotto Dstny.

"Vooraf kregen we de keuze om te starten", ging Vermeersch verder. "De ploegleiding liet iedereen vrij om te beslissen of we wilden rijden of niet."

Ook tijdens de koers mochten de renners afstappen. "Als we het gevoel hadden dat we onze taak niet naar behoren konden uitvoeren, was het geen probleem om af te stappen. We zijn met open vizier begonnen en wilden niemand forceren. Ik ben iedereen dankbaar dat het zo ik kunnen verlopen."