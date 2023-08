Jumbo-Visma op hun hoede voor de Vuelta: "Schatten hem hoger in dan de rest"

Jumbo-Visma wil een unieke triple vervolledigen in de Vuelta, maar dan zullen ze wel moeten afrekenen met heel wat concurrenten. En de gevaarlijkste is niet de verrassendste.

Nadat Jumbo-Vism al zegevierde in de Giro met Primoz Roglic en ook de Tour voor de tweede keer op een rij won met Jonas Vingegaard, kan het met eindwinst in de Vuelta een unieke triple vervolledigen. Maar de concurrentie is natuurlijk bijzonder stevig.

De lijst met favorieten voor de eindzege is dan ook bijzonder lang. Belgisch kampioen Evenepoel verdedigt zijn titel, UAE heeft met Ayuso en Almeida de nummers drie en vijf in zijn rangen, INEOS heeft met Thomas en Arensman ook een sterk duo en de Spanjaard Enric Mas werd al drie keer tweede in de Vuelta.

Toch rekenen ze er bij Jumbo-Visma op dat Remco Evenepoel de gevaarlijkste klant wordt. "Er zijn hier heel wat toppers aanwezig. Al schatten we Remco nog wat hoger in dan de rest", zei ploegleider Grischa Niermann bij Sporza. "Het is geen geheim dat wij hem als onze grootste favoriet, ik bedoel, tegenstander zien"