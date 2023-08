'Mathieu van der Poel voegt koers die Van Aert vorig jaar won toe aan zijn programma'

Mathieu van der Poel reed nog geen officiële wegwedstrijd sinds hij de regenboogtrui veroverde in Glasgow, nu bijna drie weken geleden. Maar daar zou wel snel verandering in kunnen komen.

Van der Poel reed in het Nederlandse Etten-Leur wel al een criterium, maar een officiële wegwedstrijd reed de Nederlander nog niet. De organisatie van het Circuit Franco-Belge kondigde onlangs wel aan dat Van der Poel op 28 september hun wedstrijd zal rijden.

Dat is tot nu toe de enige bevestigde wegwedstrijd op het programma van Van der Poel, maar daar zou binnenkort dus verandering in kunnen komen. Volgens Ouest-France zou Van der Poel op 3 september de Bretagne Classic rijden. Dat zou dan zijn eerste wedstrijd in de WorldTour zijn in de regenboog. Vorig jaar won Wout van Aert die koers.

Van der Poel zou bij Alpecin-Deceuninck wellicht samen met Jasper Philipsen aan de start staan. Voorlopig staan ook namen zoals Julian Alaphilippe, Tadej Pogacar, Mads Pedersen, Thibau Nys en Greg Van Avermaet op de startlijst.

Van der Poel heeft voor het Circuit nog het Olympisch testevent in het mountainbiken (23 en 24) september en het EK gravel op 1 oktober op zijn programma staan.