Patrick Lefevere openhartig over een niet-selectie voor de Vuelta: "Hij wilde doodgraag rijden"

Over de selectie van Soudal Quick-Step voor de Vuelta is er al veel gezegd en geschreven, maar wat nog niet vaak ter sprake kwam, is de niet-selectie van Mauri Vansevenant. Nochtans stond de Vuelta al lang op zijn programma.

Ter voorbereiding reed Mauri Vansevenant onder meer de Ronde van Denemarken. Daar kwam hij echter in de openingsrit al ten val. Hij liep daar enkel schaafwonden op, maar het was genoeg om de Vuelta te missen. "Vansevenant wilde de Vuelta doodgraag rijden", vertelde Patrick Lefevere aan Het Nieuwsblad. De jonge Belg deed er nog alles aan om alsnog de selectie te halen. "Eerder deze week zat hij nog zijn selectie te bepleiten, maar het wondvocht kwam nog door de pleisters." Lefevere apprecieert en begrijpt zijn gedrevenheid. "Maar in overleg met de dokters hebben we besloten om hem de Vuelta niet te laten rijden. Vervelend voor hem, want door een knieblessure heeft hij dit jaar ook al zijn voorjaar gemist", aldus Lefevere. Zo moest het team naar een vervanger voor de Vuelta. Dat werd de Andrea Bagioli. Het is al zijn 3e Vuelta die de Italiaan zal rijden.