Wout van Aert maakt er duidelijk een doel van: "Titel proberen te pakken"

Wout van Aert heeft zijn eerste gravelrace meteen met overwicht gewonnen. Hij mag zich nu opmaken voor het WK gravel begin oktober.

Voor Wout van Aert was de Houffa Gravel een eerste test in een gravelwedstrijd en die werkte hij met succes af. Van Aert won met zo'n negen minuten voorsprong op zijn goede vriend Daan Soete.

Doordat het zijn eerste gravelwedstrijd was, wist Van Aert niet echt wat hij moest verwachten. Van Aert koos voor zijn eigen tempo en kon op een klim wegrijden van de rest, die Van Aert niet meer terugzagen.

Goede test voor WK gravel

Van Aert heeft de smaak van het gravel ook duidelijk te pakken. "Het wedstrijdverloop lijkt misschien saai, maar het blijft een uitdaging om rechtop te blijven en niet lek te rijden. Het is veel meer afwisselend dan een wegkoers", zei Van Aert bij Wielerflits.

De eerste test van het materiaal voor het WK in het Italiaanse Veneto is dus ook geslaagd. "Ik kijk er nu wel naar uit om het WK te rijden en zo het seizoen te eindigen. Als ik daar aan de start sta, is het om het zo goed mogelijk te doen en is het om die titel proberen te pakken." Al zal het deelnemersveld op dat WK wel een pak sterker zijn dan tijdens de Houffa Gravel.