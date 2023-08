🎥 Ilan Van Wilder wint de Deutschland Tour, Belg eindigt 5e in de Ronde van de Toekomst

Ilan Van Wilder heeft de Deutschland Tour gewonnen. In de slotetappe die door Arvid de Kleijn werd gewonnen, kwam zijn eindzege niet meer in gevaar. In de Ronde van de Toekomst zette Isaac Del Toro het klassement nog op zijn kop. William Junior Lecerf eindigde 5e in het eindklassement.

De slotetappe in de Deutschland Tour ging van Hannover naar Bremen. Die was zo goed als biljartvlak en werd door een kopgroep van 5 Duitsers gekleurd. Samen reden ze een voorsprong van zo'n 4 minuten bij elkaar.

Het peloton behield de hele tijd de controle. In de finale was er even een scheur in het peloton, maar die werd al snel ongedaan gemaakt. De laatste koploper werd op zo'n 20 km van de streep alweer gegrepen.

Zo gingen we naar een massasprint. De zege was voor Arvid de Kleijn. Hij won voor Phil Bauhaus en Marius Mayrhofer. De eindzege van Ilan Van Wilder kwam niet meer in gevaar.

De Ronde van de Toekomst eindigde nog met een loodzware bergetappe van zo'n 100. Eerst was er de beklimming van de Iseran. Na een lange afdaling was er de tweetrapsraket naar Sainte-Foy-Tarentaise.

Op de Iseran brak de koers al open. De Mexicaan Isaac Del Toro viel op de laatste stroken van de klim aan en wist de voorsprong in de afdaling uit te breiden. Hij was in het gezelschap van onder meer William Junior Lecerf en de Italiaan Giulio Pellizzari.

Achter hen moest leider Matthew Riccitello alleen achtervolgen. Op het 1e deel naar Sainte-Foy-Tarentaise haalde hij nog tijd in, maar daar blies hij zijn motor op. Zo ging Del Toro naar het geel. Samen met Pellizzari ging hij naar de streep. De rit was voor de Italiaan en de eindzege voor de Mexicaan. Lecerf werd knap 3e en schoof naar de 5e plaats in het eindklassement op.