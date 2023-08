📷 Ook controverse na de ploegentijdrit in de Vuelta: "Ongelooflijk dat er geen ongelukken gebeurd zijn"

Over de start van de Vuelta zal nog lang gesproken worden. Het was nat en donker en daardoor was het voor de renners gevaarlijk. Ook Adam Hansen, voorzitter van de rennersvakbond CPA, deelde zijn mening.

"Traditioneel kent de Vuelta altijd deze late start om het podium live op het nieuws te krijgen. Dit was echter de eerste keer met de huidige weerssituatie, waardoor er voor de renners een zeer slecht zicht ontstond", aldus Hansen op X.

"Daar hadden we nog niet aan gedacht en zo is mijn lijst van dingen die moeten aangepast worden, nog wat langer geworden", ging Hansen verder. Ook zei hij dat de organisatie had moeten ingrijpen als de omstandigheden niet meer zijn zoals verwacht.

