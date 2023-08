De concurrentie treedt Remco Evenepoel bij na de ploegentijdrit in de Vuelta: "Ronduit gevaarlijk"

De ploegentijdrit in de Vuelta heeft voor heel wat controverse gezorgd. Remco Evenepoel sprak meteen zijn ongenoegen uit en ook bij Jumbo-Visma waren ze niet tevreden.

"Het was bijna nacht en enorm donker. Dit was echt heel gevaarlijk", sprak Attila Valter bij Eurosport. Hij had met Jumbo-Visma de ploegentijdrit in Barcelona afgewerkt, maar het was al heel laat en bovendien regende het.

Valter ging door: "De combinatie van het natte wegdek met de duisternis maakte het heel lastig. Je zag bijna niets. Hier en daar had je wel wat straatverlichting die de weg oplichte, maar op bepaalde stukken was het veel te weinig."

Het zorgde ervoor dat Jumbo-Visma geen risico's wou nemen. Zo verloren ze wat tijd. Al kregen ze ook met een lekke band van Jonas Vingegaard te maken, waardoor ze nog meer tijd verloren. Maar Valter ziet geen reden tot paniek: "Er is nog genoeg tijd om het verschil goed te maken." Jumbo-Visma verloor uiteindelijk 32 seconden.