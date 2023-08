Laurens De Plus kent na zijn vroege opgave in de Vuelta zijn harde verdict

Na de ploegentijdrit waarmee de Vuelta opende, was Laurens De Plus het grootste slachtoffer. Hij schoof in een bocht onderuit en kon niet meer verder.

Bij een 1e diagnose meldde de Vuelta in een medisch bulletin dat zijn bekken geraakt was. Ook ging De Plus naar het ziekenhuis voor verder onderzoek.

In het ziekenhuis bleek dat De Plus een niet-verplaatste breuk aan de rechterheup had opgelopen. Zo zal hij een tijd aan de kant staan.

Following his crash on the opening stage of #LaVuelta23, @LaurensDePlus was taken by ambulance to a local hospital in Barcelona, accompanied by our team doctor.



He underwent a range of imaging on an injury sustained to his right hip, which showed a non-displaced fracture.



A… pic.twitter.com/XHFwHzSf4K