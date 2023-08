Lotte Kopecky wint voor het eerst in haar regenboogtrui

Lotte Kopecky heeft de Schaal Sels gewonnen. Ze was aan het einde van het criterium het snelste in een spurt met 3 en zo voor het eerst in haar regenboogtrui.

Na het WK in Glasgow showde Lotte Kopecky voor het eerst haar regenboogtrui in het criterium van Etten-Leur. Een week later reed ze een nieuw criterium: de Schaal Sels. Die was 66 km lang.

In het begin hield Kopecky zich afzijdig en was het Kelly Druyts die als 1e aanzette. Daarna trok Mieke Dockx er alleen op uit. Onder haar impuls werd een kopgroep van 8 gevormd.

Toch was het liedje van de kopgroep niet veel later al uitgezongen, toen de Britse Jo Tindley en Zuid-Afrikaanse Tiffany Keep op 20 kilometer van de streep wegsprongen. Kopecky glipte mee en samen reden ze naar de streep. Daar maakte Kopecky het zonder problemen af. Zo won ze voor het eerst als Wereldkampioene.