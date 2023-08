Update: De Vuelta-organisatie grijpt onder protest van Remco Evenepoel en co 2 keer in

De ploegentijdrit was een soep. Er waren veel bochten en in combinatie met de regen en de duisternis werd het voor de renners gevaarlijk. Achteraf waren de renners zeer kritisch en Adam Hansen, voorzitter van de rennersvakbond CPA, zei dat de organisatie had moeten ingrijpen.

Na de rit blikte Geraint Thomas in zijn podcast Watts Occurring al vooruit op de 2e etappe in de Vuelta. Hij stelde dat de tijdsopname al sneller moest gedaan worden. Thomas pleitte voor een opname op zo'n 6 à 7 km van de streep.

Aan het einde is er een lus in Barcelona. Daar moeten de renners de Montjuïc beklimmen. Daarna volgt een technische afdaling en door het regenweer (ook tijdens de etappe zal het regenen) ligt die er spekglad bij. Volgens Thomas zou de tijdsopname aan het begin van die lus moeten gebeuren. Onder meer Remco Evenepoel steunde hem.

Voor de start van de 2e etappe gaf de organisatie gedeeltelijk gehoor. Op de top van de Montjuïc zal de tijd opgenomen worden. Ook zijn er bonificaties te verdienen. Nadien kan er voor de dagzege gestreden worden. Ook daar zijn er bonificaties te verdienen.

OFFICIAL | 🌧 Given the current weather situation and having applied the weather protocol, the times for the general classification will be taken at the Alto del Castillo de Monjuic 3.6 km from the finish line.



⏱ The bonuses at the top of Montjuic and at the finish line will… pic.twitter.com/CBmcW4x16y