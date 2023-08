Het protest in de Renewi Tour verklaard: "Uiteindelijk vonden we een goed compromis"

In de Renewi Tour was er een protest tijdens de slotetappe. Zo werd de tijd al vroeger opgenomen en werden de bonificaties afgeschaft.

"Iedereen vond het gevaarlijk na de eerste passage van de laatste 5 km", vertelde Tim Wellens in het flashinterview na de slotetappe. "We zijn dan gestopt om met de organisatie te overleggen en vonden een oplossing."

"Op het einde is het moeilijk om iedereen achter een beslissing te krijgen, sommigen wilden stoppen. Uiteindelijk denk ik dat we een goed compromis vonden", aldus Wellens. De tijd werd al op 5 km van de streep opgenomen. Ook de bonificaties werden afgeschaft. Wellens kende geen problemen en won zo de Renewi Tour.

STATEMENT TEGENOVER DE UCI

Matej Mohoric won die slotetappe. Ook hij was voorstander van het protest. "Deze aankomst zou kunnen met een twintigtal renners na een zware bergetappe, maar niet met een parcours zoals hier. De beslissing had ook op voorhand moeten genomen worden, gelukkig konden we ons met het team aanpassen", zei hij in het flashinterview.

De Sloveen zei ook voor wie het protest bedoeld was: "Het is niet echt eerlijk voor de organisatie. Het was vooral een statement tegenover de UCI. Zij moeten betere regels opstellen."

Wat Mohoric wel jammer vond, was dat de bonificaties waren afgeschaft. "Ik wou nog een sprong in het klassement maken, maar jammer dat de bonificaties weg waren. Maar Wellens is een verdiende winnaar. Proficiat voor hem", besloot hij.