Onfortuinlijke Laurens De Plus laat enorme teleurstelling duidelijk blijken: "Het leven is niet altijd eerlijk"

De Vuelta is maandag toe aan zijn derde dag, maar Laurens De Plus reed zondag al niet meer mee. Door een valpartij in de ploegentijdrit had de meesterknecht van Geraint Thomas een breuk aan de rechterheup opgelopen. Dat maakte het voor De Plus onmogelijk om zijn weg te vervolgen.

Onze landgenoot heeft inmiddels ook zelf een reactie geplaatst op sociale media. "Dat was het dan. Twee minuten showtime na maanden van hard werk in de bergen. Zo ontgoocheld. Ik had heel erg uitgekeken naar dit drie weken durend gevecht in Spanje met al die supersterren aan de start."

So that was it. 2 minutes of show time after months of hard work staying on top of mountains. So so disappointed. I was really looking forward to this 3 week battle around Spain with all the superstars at the start line. But life is not always fair and the race always moves on… pic.twitter.com/S13KXc8S2O