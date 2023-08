Realistische Wout van Aert blikt terug: "Dat kan ik niet meer rechtzetten"

Het was dit seizoen vaak net niet voor Wout van Aert. Hij hoopt in de laatste weken dan ook nog een paar keer te schitteren.

Wout van Aert zit dit seizoen nog maar aan twee overwinningen: de E3 Saxo Classic en het BK tijdrijden. Dat hadden er drie kunnen zijn als hij Gent-Wevelgem niet had weggeven aan zijn Christophe Laporte.

In de monumenten, in de Tour en op het WK, het was telkens net niet voor Van Aert. Zijn overwinning in het gravel afgelopen zaterdag deed dan ook bijzonder veel deugd voor de Belgische kampioen tijdrijden.

Nog mooie koersen winnen dit jaar

"Het is dit jaar heel veel net niet geweest. Misschien zelfs te vaak, dus doet het echt deugd om eens juichend met de handen in de lucht over de streep te rijden", zei hij bij HLN. "Ik ben een winnaar. Ik leef daarvan. Ik besef ook maar al te goed dat ik de wedstrijden van de voorbije maanden niet meer kan rechtzetten."

Van Aert rijdt de komende weken nog de Ronde van Groot-Brittannië, de SUPER 8 Classic, het EK op de weg en het WK gravel in Veneto. En daar hoopt hij nog een paar keer te winnen. "Ik wil met een goed gevoel naar de winter gaan en nog een paar mooie koersen winnen."