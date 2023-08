Van Wilder bewijst veel meer te zijn dan een knecht voor Remco Evenepoel: "Als het aankomt op mijn rol in de ploeg..."

Van Ilan Van Wilder is geweten dat hij gerust Evenepoel wil helpen, maar wel meer dan een knecht wil zijn. Daarom ook dat Van Wilder er niet bij is in de Vuelta.

Die opvatting blijkt terecht, want de 23-jarige Van Wilder pakte een ritzege en de eindzege in de Deutschland Tour. "Het was een fantastisch gevoel om mijn eerste profzege te boeken en dan ook nog eens mijn eerste eindzege allemaal in dezelfde week. We kunnen trots zijn op wat we hebben bereikt."

Dan heeft Van Wilder het over de hele ploeg. "Na mijn zege op de tweede dag hebben de jongens er alles aan gedaan om mijn trui te verdedigen. Ik wil ze daarvoor bedanken en om er te staan op de meest hectische momenten."

De winnaar van de Deutschland Tour zegt een goede balans gevonden te hebben, "als het aankomt op mijn rol in de ploeg". Concreet liggen zijn ambities voor de toekomst dus vast. "Ik wil verder groeien en resultaten boeken in dit soort koersen. Tegelijkertijd wil ik de ploeg helpen in de grote ronden."

Ook op de korte termijn maakt Van Wilder al nieuwe plannen. "Na dit succes kan ik niet wachten om naar Canada te gaan, waar we voor meer goede resultaten gaan", verkondigt hij alvast.