Wout van Aert maakt het glashelder wat nu zijn ambities zijn in de volgende wegkoers op zijn programma

Zijn ambities in het gravelracen zijn wel duidelijk: het WK winnen. Wout van Aert blijft in de eerste plaats uiteraard wel vooral op het wegwielrennen gericht.

Zijn volgende afspraak in die discipline: de Tour of Britain, die van 3 tot 10 september op het programma staat. "Ik wou vooral nog een rittenkoers rijden om mij voor te bereiden op het EK", verklaart Van Aert zijn uitstapje naar Groot-Brittanië in Het Laatste Nieuws. "De Renewi Tour volgde te snel na het WK op de weg in Glasgow."

Dan is het niet zo dat er nog heel veel opties voorhanden zijn. "De Tour of Britain is het beste alternatief. Van die acht dagen koersen ga ik beter worden." Van Aert was een paar jaar geleden viervoudig ritwinnaar én eindwinaar in deze wedstrijd. En laat dat zijn wat de smaakmaker van Jumbo-Visma in 2023 nog niet al te veel deed: winnen.

DUBBELE ROL

"Het parcours is niet zo uitdagend als toen ik er in 2021 reed", verwacht Van Aert zich niet opnieuw aan zoveel ritzeges. "Het kan zes keer sprinten worden en dan nog twee ritten in het slotweekend waar het klassement wordt gemaakt. Ik zal in eerste instantie de sprints voor Olav Kooij aantrekken en dan zelf proberen voor het klassement te gaan."