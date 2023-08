Manager reageert op de geruchten over Caleb Ewan die de ronde doen: "Ik ben 100% zeker"

Sinds de Tour de France wordt er over de toekomst van Caleb Ewan duchtig gespeculeerd. Er wordt ondertussen zelfs al geopperd dat de Australiër zou stoppen.

Tijdens de Tour de France begon het goed voor Caleb Ewan en Lotto Dstny. Na een 3e en 2e plaats was er hoop dat Ewan nog eens een etappe in de Tour zou winnen.

Maar dan kreeg Ewan met fysieke problemen te maken. Ook kreeg hij het bergop moeilijk. In de rit naar de Grand Colombier moest hij al voortijdig lossen. 2 ploegmaats wachten nog op hem, maar het was tevergeefs. Ewan gaf op.

Bij Lotto Dstny waren ze niet te spreken over de opgave van hun sprinter. Vooral de manier waarop vonden ze niet kunnen. "Onwaardig voor een prof", opperde CEO Stéphane Heulot. Ook stelde hij dat Ewan naar een andere ploeg wou als hij dat wou. Nochtans heeft de Australiër tot eind 2024 nog een contract.

Sindsdien zijn er speculaties over de toekomst van Ewan. Blijft hij bij Lotto Dstny of gaat hij naar een ander team. Volgens Het Laatste Nieuws zou er nog een optie zijn en dat is stoppen.

Jason Bakker, de manager van Ewan, ontkent stellig: "Dat is absoluut niet het geval. Ik ben 100% zeker. Het zijn allemaal verzinsels en er zijn altijd wel ploegen geïnteresseerd in hem. De vraag is eerder of we het serieus overwegen om te vertrekken of niet."