Alberto Contador noemt zijn grote favoriet voor de eindzege in de Vuelta

Alberto Contador weet wat het is om de Vuelta te winnen, de Spanjaard werd er drie keer eindwinnaar. Tegenwoordig is hij analist en hij doet ook zijn voorspelling over de Vuelta van dit jaar.

Contador won de Vuelta in 2008, 2012 en 2014 en pakte ook zeven etappezeges in de zijn lange carrière. De laatste was in 2017, toen hij de voorlaatste etappe won op de Alto de l'Angliru, voor Wout Poels en eindwinnaar Chris Froome.

In de Vuelta van dit jaar zijn er heel wat topfavorieten, onder Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic, Juan Ayuso en ook Enric Mas. Maar Contador is kort en krachtig als het aankomt op zijn topfavoriet voor de Vuelta.

"Jumbo-Visma", zei de Spanjaard bij Eurosport. Wie van de twee, Roglic of Vingegaard, wou Contador niet zeggen. Hij antwoordde gewoon met een brede glimlach. Over zo'n drie weken weten we of hij ook gelijk krijgt.