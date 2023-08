CEO Richard Plugge ziet oorzaak voor falen van Wout van Aert in de Ronde en Parijs-Roubaix

Wout van Aert zit dit seizoen nog altijd maar aan twee overwinningen. Hij greep ook dit jaar naast zijn grote doelen in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Twee keer kon Van Aert zegevieren dit jaar op de weg: in de E3 Saxo Classic en het BK tijdrijden. Daar hoopt hij de komende weken nog enkele zeges bij de te doen in de Ronde van Groot-Brittannië, de SUPER 8 Classic en het EK op de weg.

Maar in zijn twee grote doelen van het jaar, de Ronde van Vlaanderen (4de) en Parijs-Roubaix (3de), botste Van Aert opnieuw op betere renners of kende hij pech. Ook in de Tour lukte het altijd net niet.

Maar volgens CEO Richard Plugge heeft ook Jumbo-Visma daar schuld aan. "Het is niet Wout die het niet heeft gehaald, maar wij allemaal samen", zegt hij bij HLN. "Niemand is groter dan de ploeg en ook niet kleiner. Ook daar moeten we kijken hoe we het volgend jaar beter kunnen doen."