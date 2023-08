Fem van Empel toont opnieuw haar talent met prestigieuze zege in Ronde van de Toekomst

De Nederlandse Fem van Empel heeft nog maar eens haar talent getoond. In de Ronde van de Toekomst won ze de derde etappe.

De derde etappe in de Ronde van de Toekomst was net geen 100 kilometer lang en bevatte in de finale de Côte du Thoissia (6,4 km aan 4,6%, max. 10%). De top lag op zo'n 14 kilometer van de streep, ook de laatste 150 meter liepen bergop.

De Amerikaanse Natalie Quinn kleurde de etappe, maar zij werd op de klim ingerekend door het peloton. Op die klim werd de groep stevig uitgedund, tot iets meer dan 20 rensters en in die groep werd er gestreden om de etappezege.

Italië, Frankrijk en Nederland hadden elk een aantal rensters vooraan en dat speelden die landen uit. Vooral de Nederlanders, want Shirin van Anrooij trok de sprint aan voor Van Empel, de wereldkampioene veldrijden maakte het ook mooi af.

