Jumbo-Visma likt zijn wonden in de Vuelta, renner moet alsnog naar het ziekenhuis

Jumbo-Visma moest zijn wonden likken na de vierde etappe in de Vuelta. Wilco Kelderman viel zwaar en moest zelfs naar het ziekenhuis.

Wilco Kelderman stond voor de vierde etappe nog negende in het klassement en kon mogelijk als extra kopman worden uitgespeeld bij Jumbo-Visma. Door een val verloor de Nederlander meer dan drie minuten.

"Dat tijdverlies is heel zuur", aldus ploegleider Marc Reef. "Maar gelukkig was hij wel gewoon in staat om door te rijden. Primoz en Jonas kwamen wel veilig en zonder tijdverlies aan de finish", zei de Nederlander nog.

Uit het medische rapport van de organisatie blijkt dat Kelderman een kneuzing in de bovenste ledematen heeft opgelopen. De Nederlander werd nog verder onderzocht in het ziekenhuis, het is nog onduidelijk of Kelderman kan starten in de vijfde etappe.