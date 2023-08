'Pogacar slaat duel met Van der Poel over, maar gaat wel de strijd aan met Evenepoel'

Waar zien we Tadej Pogacar nog aan het werk in 2023? De Sloveen heeft nog altijd niet bevestigd waar we hem nog aan het werk zullen zien, al kan één koers mogelijk al uitgesloten worden.

Na de Tour en het WK reed Tadej Pogacar geen enkele wedstrijd meer. Na het WK nam hij een tijdje rust en keerde hij ook terug naar zijn thuisland Slovenië. Sinds dinsdag is hij echter terug in Monaco. Daar traint Pogacar voor enkele koersen die hij nog zal rijden. Volgens Italiaanse media lijkt dat alvast niet de Bretagne Classic van komende zondag te worden. Vorig jaar won Wout van Aert die koers nog, wereldkampioen Van der Poel staat dit jaar aan de start. Italiaanse najaar en duel met Evenepoel Ook de Canadese koersen in Québec (8 september) en Montréal (10 september) lijkt Pogacar over te slaan. Het Italiaanse najaar met de Giro dell'Emilia (30 september), Tre Valli Varesine (3 oktober) en vooral de Ronde van Lombardije (7 oktober) lijken wel op zijn programma te staan. Pogacar won de voorbije twee jaar de Ronde van Lombardije en kan met een derde zege onder meer naast Damiano Cunego, Sean Kelly en Gino Bartali komen. Enkel Alfredo Binda (4) en Fausto Coppi (5) deden nog beter. In Lombardije neemt Pogacar het ook op tegen Remco Evenepoel.