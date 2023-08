Tweede Belgische opgever in de Vuelta, ook topsprinter moet naar huis

De finale van de de vierde etappe in de Vuelta werd opgeschrikt door een valpartij. En enkele renners hebben er dan ook de brui aan moeten geven.

Kobe Goossens (Intermarché-Circus-Wanty) was een van de slachtoffers van de zware valpartij op iets meer dan drie kilometer van de meet. Er werden dinsdagavond geen breuken vastgesteld, maar een wonde in zijn knie dwingt hem woensdag toch tot opgeven.

"Ik werd vandaag wakker en de wond was nog te diep. Dat geeft te veel problemen. Ik ben natuurlijk wel een beetje sip. Om na vier maanden van ziekte nu alweer te moeten opgeven… Dat is jammer en mentaal ook wel zwaar."

Voor Goossens was de Vuelta de eerste wedstrijd in vier maanden nadat hij lang moest herstellen van een coronabesmetting en een infectie. Na Laurens De Plus in rit 1 is Goossens de tweede Belg die moet opgeven in deze Vuelta.

Kobe Goossens stops #LaVuelta23 😟💔



"The wound to my knee is too deep. I’m mentally out, sometimes cycling is cruel. I’m going home to recover. I wish the team all the best, they will do good."



🎥 @cyclingmedia_ag pic.twitter.com/KGkgLTCpaL — Intermarché-Circus-Wanty (@IntermarcheCW) August 30, 2023

Coquard naar huis

Ook sprinter Bryan Coquard (Cofidis), die in de Tour vijf keer top tien reed, moet naar huis na de val. Hij vreesde dinsdag al voor een breuk in zijn schouderblad. "Ik heb mijn schouderblad al eens gebroken en ik vrees dat er ook nu wat schade is", zei hij bij Eurosport.

Of Coquard ook werkelijk iets gebroken heeft, is niet duidelijk, maar hij komt alleszins niet meer aan de start van de vijfde etappe in de Vuelta.