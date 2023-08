Vertrekt Primoz Roglic bij Jumbo-Visma? Richard Plugge heeft duidelijk antwoord klaar

Jumbo-Visma is op recordjacht in de Vuelta. Maar op de achtergrond sluimert een mogelijke transfer van Primoz Roglic.

Primoz Roglic heeft nog een contract tot eind 2025 bij Jumbo-Visma maar toch waren er net voor de Vuelta geruchten over een mogelijk vertrek van de Sloveen. Zo zij Lidl-Trek Roglic willen weghalen bij Jumbo-Visma.

Maar volgens Richard Plugge, CEO van Jumbo-Visma, is er van een transfer helemaal geen sprake. "Primoz laten gaan? Dat zou wel heel naar zijn, hij is onze koning. Volgens mij is het een onzinverhaal. Een renner moet het eerst zelf willen, vooraleer er überhaupt over nagedacht kan worden", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Intussen heeft ook Jonas Vingegaard zijn voet naast die van Primoz Roglic gezet als het aankomt op kopman zijn van de ploeg. Maar van wrevel tussen de twee is absoluut geen sprake.

"Hij (Vingegaard) gunt het Primoz ook. Oprecht. Toen Jonas nog een jong en bleek ventje was, heeft Primoz hem heel veel lessen geleerd", zegt Plugge nog.