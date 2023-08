Ook de concurrentie van Remco Evenepoel verliest een belangrijke pion in de Vuelta

Ook Juan Ayuso en Joao Almeida hebben een belangrijke helper zien uitvallen. Letterlijk, want Jay Vine viel tijdens de 6e rit en moest opgeven.

Eerder zag Remco Evenepoel al een ploegmaat uit de Vuelta stappen. Andrea Bagioli had te veel last van ziekte en gaf zo tijdens de 6e etappe op.

Ook Juan Ayuso en Joao Almeida zagen een belangrijke ploegmaat uitvallen. Dat zijn 2 belangrijke tegenstrevers van Evenepoel in de strijd om de eindzege.

Zo kwam Jay Vine zwaar ten val en hij kon niet meer verder. UAE liet weten dat Vine voor verder onderzoek naar het ziekenhuis werd overgebracht.

Vine was vorig jaar de revelatie in de Vuelta. Hij won er 2 ritten en leek het bergklassement te gaan winnen, maar dan kwam hij in de 18e rit ten val.